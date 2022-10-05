Ankara Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşları gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.