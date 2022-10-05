Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara'nın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Ankara Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla vatandaşları gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.
Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren ilimizin iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Etiketler: Sağanak Ankara Valiliği Ankara
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