Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halk otobüsünün altında kalan yaşlı adamı otobüsü kaldırarak kurtardılar
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün altında kalan 71 yaşındaki yaşlı adamı, çevredeki vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı.
İ.O. idaresindeki özel halk otobüsü, İsmetpaşa Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde durağa geçmek isterken yere düşen Seyfettin Aslanhan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Aslanhan, halk otobüsünün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından bir kısmından kaldırılan otobüsün altından çıkarılan Aslanhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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