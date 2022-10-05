Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müstakil evde doğalgaz patlaması
[Fotograf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı. Enkaz altında kalanlar kurtarıldı.
Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.
Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından kurtarıldı.
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