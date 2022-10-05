Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki gemi, Türkeli Demir Bölgesine götürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Novrossiyk'e seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 metre boyundaki T-MOON isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-8 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Bölgesine emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: İstanbul Boğazı İstanbul Gemi
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