Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da boya fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]
Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Selçuklu ilçesinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
TRT Haber yanan boya fabrikasında...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2022
Konya'da organize sanayi sitesindeki fabrikada yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Hasan Ağalar aktardı. pic.twitter.com/zvtASmLZ7o
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