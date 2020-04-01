Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da bir mahalle karantina altında
[Fotoğraf: AA]
Konya'da bir mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Beyşehir Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını açıkladı.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.
Etiketler: koronavirüs Konya karantina covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 17:47
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