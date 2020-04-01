Beyşehir Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Esence Mahallesi'nin COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını açıkladı.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin mahalleye girişe ve mahalleden çıkışa izin vermediği görüldü.