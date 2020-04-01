Umre dönüşü Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Haymana Öğrenci Yurdu ve Gölbaşı Yurdu'nda misafir edilen 95 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Karabük'e getirilen 70 vatandaş Karabük Şehirlerararsı Otobüs Terminali'nde indirildi.

Gölbaşı Yurdu'ndan getirilen 25 vatandaşın 23'ü Yenice ilçesinde, 2'si ise Karabük merkezdeki evlerine gönderildi.

Haymana Öğrenci Yurdu'ndan gelen Havva Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kendilerine çok güzel baktıklarını belirterek, 3 öğün yemeklerinin, meyvelerinin ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.