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Ordu'da kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da polis ekiplerinin baskını sonucu kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı izni bulunmadan maske üreten bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, halk sağlığını tehdit eden 90 bin tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: operasyon koronavirüs kaçak maske ele geçirildiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 17:27
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