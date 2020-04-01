Artvin'in Yusufeli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyünün sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak içini kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Korona var, misafir kabul etmiyoruz"

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez salgından korunmak için kullanıyor.

Kapının üzerine "Korona var, misafir kabul etmiyoruz" yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Köprüyü avantaja çevirmek istedik"

Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını anlatan Necati Çelik, şunları söyledi:

"Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kabusu nedeniyle biz de tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz. Ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz."

[Fotoğraf: İHA]