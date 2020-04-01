Çetin Zeyrek yönetimindeki otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, yaklaşık 4 metre yükseklikten Selahattin Dönmez'e ait evin bahçesine devrildi.

Yan yatan otomobildeki sürücü Zeyrek ve yanındaki kişi, vatandaşlarca araçtan çıkarıldı.

İki yaralı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında bahçede bulunan ev sakinlerinden Ahmet Dönmez, "İki köpeğim var. Onlara yemek veriyordum. Araç virajı alamamış düşmüş. Burada genelde kaza oluyor. Herhalde eve uçak düştü dedim. Korktuk, hemen araç içerindeki arkadaşları çıkardık" dedi.

Bu arada kaza anı ve yaralıların araçtan çıkarılması evin güvenlik kameralarına yansıdı.