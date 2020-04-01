Haber Giriş: Kaynak: İHA
Baraj suyu yükseldi, kedileri AFAD kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'teki Ilısu Baraj sularının yükselmesiyle bir evin damında mahsur kalan kediler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Baraj sularının yükselmesiyle Demirkaya köyünde kedilerin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler suda ve evin damında kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Mahsur kalan 4 kedi, ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
Bakımları yapılan kediler doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: mahsur kaldı kedi baraj suyu yükseldiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 14:32
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