Sivas'ın Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattı"nı arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Partal, Vefa Sosyal Destek Grubunun, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için, kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösterdiğini anlattı.

Bu çerçevede ihbar hattına gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Partal, devletin her koşulda ve her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.