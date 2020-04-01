Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yerlere yenileri eklenmeye devam ediyor. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı 1 köy daha karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Tuzlagözü köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş çıkış yasaklanmıştır." denildi.
Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca, Gökçekaş, Yıldızeli ilçesi Üyük ve Doğanşar ilçesi Darıkol köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.
Etiketler: karantina koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:51
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