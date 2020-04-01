Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Pamukkale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Kızılhan'ın kullandığı otomobil, Karakurt Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Kızılhan, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ile araçtaki 3 kişi, tedavi altına alındı.
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