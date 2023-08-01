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Türkiye
TRT Haber 01.08.2023 18:14

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Konya'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

 

Depremin ardından, Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."

"Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi. 

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

"Saha çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” sözlerine yer verdi. 

 

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