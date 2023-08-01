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Türkiye
AA, DHA 01.08.2023 17:08

Tramvay yoluna giren araç seferleri aksattı

Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle aksayan Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri normale döndü.

Tramvay yoluna giren araç seferleri aksattı
[Fotograf: DHA]

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir aracın raylara girmesi nedeniyle seferler tek yönlü ve kontrollü yapılmaya başlandı.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" sözlerine yer verildi.

Eminönü yönüne gitmek isteyen yolcular tramvaydan inerek yürümek zorunda kaldı.

Tramvay yoluna giren araç seferleri aksattı

Seferler yeniden başlatıldı

Olay yerine gelen ekipler, söz konusu aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. İBB ekiplerinin vinciyle araç rayların üstünden kaldırdı.

Galata Köprüsü'nden geçen vatandaşlar aracın kaldırılma çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Aracın tramvay yolundan çıkarılmasının ardından seferler yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" açıklamasında bulundu.​​​​​​

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