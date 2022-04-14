Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 1 milyon 539 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bandrolsüz sigara üretilen ve kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.
Aramalarda, 1 milyon 539 bin kaçak makaron, 585 kilogram bandrolsüz tütün, 158 bin 200 doldurulmuş sigara, 3 bin 398 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 2 bin 652 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 15:28
- 15:26
- 15:24
- 15:06
- 15:14
Sıradaki Haber
İnternetten sipariş ettiği ürünü iade etti, 4 yıl sonra icra geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz