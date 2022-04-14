Okula gitmek üzere evden çıkan çocuk sokakta yürürken dehşeti yaşadı. Dehşeti yaşadı. Bursa Orhangazi'de 10 yaşındaki Ömer Efe Kaya'yı başı boş köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı çocuğu çevredekiler kurtardı. 30 ısırık yarası bulunan Ömer Efe Kaya'nın vücuduna 80 dikiş atıldı. Hastanede tedavisi süren çocuğun durumu iyiye gidiyor.

"3-5 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum"

Saldırıya uğrayan talihsiz çocuğun annesi Fatma Elikesik, "Cuma günü sabah 8.45 sularında çocuğum okula giderken kendi sokağında 8 tane başıboş köpeğin saldırısına uğruyor. Çocuğuma saldırıyorlar, kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Yüzünü kapatarak koruyabilmiş kollarıyla.

Komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar. Oradan sağ olsun geçen motosikletli bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. Söylemelerine göre 10 saniye gecikse çok kötü şeyler olabilirdi.

Görünürde damarlarında, sinirlerinde, atar damarında dolaşımda bir sıkıntı görünmüyor. Çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. Dolayısıyla 3-5 tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum." diyerek duygularını dile getirdi.