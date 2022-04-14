Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla deniz suyu renginde turuncu renk oluştu.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda da yoğun şekilde turuncu renk oluşmuştu.