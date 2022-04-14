Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da deniz turuncuya büründü
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın kıyıları her yıl bahar aylarında olduğu gibi yine turuncuya boyanmaya başladı.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla deniz suyu renginde turuncu renk oluştu.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda da yoğun şekilde turuncu renk oluşmuştu.
Etiketler: Tekirdağ
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