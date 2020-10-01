Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından, Selçuklu Belediyesince, Azerbaycan bayrağı Konya Tropikal Kelebek Bahçesine yansıtıldı.
Selçuklu Belediyesince, sosyal medya hesaplarında, Azerbaycan Bayrağı yansıtılmış Tropikal Kelebek Bahçesi fotoğrafı "Safımız belli olsun" notuyla paylaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenilerin saldırılarına karşı sessiz kalmayarak karşılık vermiştir. Ülke olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Selçuklu Belediyesi olarak onlara destek olduğumuzu göstermek, onlara moral vermek amacıyla Tropikal Kelebek Bahçemize Azerbaycan bayrağını yansıttık. 15 Temmuz’u yaşadığımız gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize destek verdiği gibi biz de onların bu sancılı sürecinde en büyük destekçileriyiz.”
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan Konya Tropikal Kelebek BahçesiSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 00:49
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