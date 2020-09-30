İstanbul'daki denetimlerde hafriyat kamyonlarına ceza yağdı
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 50 araç sürücüsüne 18 bin 753 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 14.30-17.30 saatleri arasında Kemerburgaz-Arnavutköy yolunda yapılan uygulamada, 82 hafriyat kamyonunu denetlendi.
Denetimler kapsamında, "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 5 sürücüye 2 bin 525 lira, "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak"tan bir sürücüye 505 lira, "araç muayenesini yaptırmamak"tan 6 sürücüye 1728 lira, "verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak"tan 5 sürücüye 2 bin 990 lira, "dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak"tan bir sürücüye 498 lira, "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 3 sürücüye 864 lira, "trafikte makas atmak"tan bir sürücüye 1228 lira, "uyarılara uymamak"tan 4 sürücüye 1152 lira, "radara yakalanmak"tan 4 sürücüye 1152 lira para cezası uygulandı.
"Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek"ten 4 sürücüye 528 lira, "yasak park yapmak"tan bir sürüceye 132 lira, "yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek"ten 13 sürücüye 3 bin 575 lira ve "seyir halinde telefon kullanmak"tan 2 sürücüye 576 lira para cezası kesildi.
Denetimler kapsamında 50 sürücüye toplamda 17 bin 453 lira para ceza uygulandı.
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