Yıllık yağış ortalaması düştü, çiftçi buğdayda hasat yapamadı. Kuraklık tehlikesi endişeye yol açtı.

Konya ovasında yağışlar bahar aylarında da yetersiz kaldı. Çiftçiler, kıraç arazideki ekinlerini hayvanlarına yem yaptı.

Ovada bulunan 2 milyon 200 bin hektarlık tarım alanının yaklaşık yüzde 25'i sulanabilir durumda. O arazilerde de durum iç açıcı değil. Rekolte kaybı yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde.

Şanlıurfa'da da kuraklık etkisini gösterdi. Sulanamayan arazilerde ürün kaybı büyük.

Haber: Hasan M. Ağalar, Merve Şahin

Kamera: Özgür Karaçal, Erkan Günay