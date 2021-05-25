Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya Ovası'nı ve Şanlıurfa'yı kuraklık vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bu yıl yağışların azalmasıyla tarım alanlarındaki kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı. Artan rekolte kaybı sonucunda bazı bölgelerde ürünler tarlalarda kaldı. Kuraklığın vurduğu Konya Ovası ve Şanlıurfa'da çiftçiler hasat yapamadı.
Yıllık yağış ortalaması düştü, çiftçi buğdayda hasat yapamadı. Kuraklık tehlikesi endişeye yol açtı.
Konya ovasında yağışlar bahar aylarında da yetersiz kaldı. Çiftçiler, kıraç arazideki ekinlerini hayvanlarına yem yaptı.
Ovada bulunan 2 milyon 200 bin hektarlık tarım alanının yaklaşık yüzde 25'i sulanabilir durumda. O arazilerde de durum iç açıcı değil. Rekolte kaybı yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde.
Şanlıurfa'da da kuraklık etkisini gösterdi. Sulanamayan arazilerde ürün kaybı büyük.
Haber: Hasan M. Ağalar, Merve Şahin
Kamera: Özgür Karaçal, Erkan Günay
Etiketler: Tarım Üretimi Kuraklık Yağış
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