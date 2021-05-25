Türkiye'de Mart 2020'den itibaren başlayan ve bir yılı aşkın süredir devam eden COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde, dezavantajlı vatandaşların yaşadığı olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla sosyal yardım programlarının çerçevesi genişletildi ve özel destekler devreye alındı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'ndaki, "acil durum halleri" içerisine, "salgın dönemi" de dahil edildi. Böylelikle dönemsel ihtiyaç sahibi olup, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda kalan vatandaşların da destek alması sağlandı.

İhtiyaç sahipleri için vakıflara 1 milyar liranın üzerinde ek pay gönderildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, daha önce olduğu gibi salgınla mücadele döneminde de devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Salgınla mücadele sürecinde, Bakanlıkça ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklere ilişkin bilgileri paylaşan Yanık, "81 ildeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere her ay gönderilen periyodik payları 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkardık. Ayrıca, toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 adet ek periyodik payı da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaştırdık" dedi.

Destekten 6 milyondan fazla hane yararlandı

Bakan Yanık, COVID-19 ile mücadele kapsamında, fazlar halinde uygulanan Salgın Sosyal Destek Programından 6 milyondan fazla hanenin yararlandığını aktardı.

İlk fazda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı kanun kapsamında aylık ödenen yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi yardımda bulunulduğunu anımsatan Yanık, ikinci fazda ise ilk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği SYDV tarafından belirlenen hanelere, hane başı yine 1000 lira nakdi yardım sağlandığını aktardı.

Üçüncü faz ödemeleri kapsamında ise her iki fazdan yararlanamayan ve daha çok salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelen hanelere 1000'er lira ödeme yapıldığını aktaran Derya Yanık, "Bugüne kadar 6 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştık" dedi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarının 2 milyar lirayı aştığına işaret ederek, ihtiyaç sahibi hanelere bu bağışları ulaştırdıklarını aktardı.

Bakanlık olarak tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların desteklenmesi amacıyla hızlı şekilde tedbirleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yanık, "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye 1100'er lira olmak üzere, yaklaşık 2,2 milyar lira destek sağladık" diye konuştu.

"Üreticiden alınan patates ve soğanlar 3,5 milyona yakın aileye ulaştırıldı"

Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üreticilerin elinde bulunan patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından alınarak İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtıldığını anımsatarak, "Bu çerçevede ihtiyaç sahibi 3,5 milyona yakın aileye gıda ürünlerinin ulaştırılması sağlandı" bilgisini paylaştı.