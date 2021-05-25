Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekrem İmamoğlu mahalleli tarafından protesto edildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.
Eyüpsultan Yeşilpınar'daki temel atma töreni sırasında, bir grup mahalleli Ekrem İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.
Mahallelinin kentsel dönüşüm projesine dahil edilen bir parkın, deprem koruma alanı olarak kullanıldığı gerekçesiyle yıkılmasına tepki gösterdikleri öğrenildi.
Arbede esnasında bir kadın yere düşerek yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle İmamoğlu'nun içinde bulunduğu konvoy olay yerinden uzaklaştı.
Etiketler: Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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