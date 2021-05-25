Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da sebze meyve halinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar oluştu.
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali 500. Blok'taki bir iş yerinin sebze dağıtım deposundaki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Oluşan yoğun duman metrelerce yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın nedeniyle depodaki ürünler zarar gördü.
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