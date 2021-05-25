Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali 500. Blok'taki bir iş yerinin sebze dağıtım deposundaki palet ve kasalar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Oluşan yoğun duman metrelerce yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın kısa sürede kontrol alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın nedeniyle depodaki ürünler zarar gördü.