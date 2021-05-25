Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz için çöl sıcağı uyarısı yaptı. İzmir ve Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Bugün pek çok ilde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteoroloji, Ege ve Akdeniz için çöl sıcağı uyarısı yaptı. Sıcaklığın cumadan itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İzmir ve Adana’dan canlı bağlantılarla detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/XlToosjTiq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2021

Sıcaklık haritasında mor renkle gösterilen Aydın'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor. Bunun en büyük nedeni de Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası. Çöl sıcaklıklarının hissedildiği bir diğer il de Adana oldu. Kentte sıcaklık 40 dereceye yaklaştı.

Cuma gününe kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



