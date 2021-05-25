Hadımköy bağlantı yolunda, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hafriyat kamyonu sürücüsü ters yöne girdi.

Bununla da yetinmeyip, aşırı hız yaptı.

Hafriyat kamyonu sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Uzun süre trafik kurallarını ihlal eden sürücü, daha sonra kamyonuyla gözden kayboldu.

Bağlantı yolundaki tehlikeli anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.