Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ters yönde tam gaz giden hafriyat kamyonu kamerada
İstanbul Arnavutköy-Hadımköy bağlantı yolunda, ters yönde aşırı hızla ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Hadımköy bağlantı yolunda, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hafriyat kamyonu sürücüsü ters yöne girdi.
Bununla da yetinmeyip, aşırı hız yaptı.
Hafriyat kamyonu sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.
Uzun süre trafik kurallarını ihlal eden sürücü, daha sonra kamyonuyla gözden kayboldu.
Bağlantı yolundaki tehlikeli anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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