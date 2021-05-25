Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası (müsilaj), Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı.

Deniz salyası tehdidi büyüyor. Marmara Denizi’nde şubat ayında görülmeye başlanan deniz salyası, Yalova’nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı.https://t.co/nkOv9CKiPr pic.twitter.com/ItwNcSFlrQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 25, 2021

Yat limanındaki teknelerin etrafını çevreleyen deniz salyası, balık ölümlerine de sebep oldu.

Yetkililer, deniz salyasının kapladığı bölgede suya girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Çevre kirliliğinin yanı sıra deniz canlıları için de risk olan deniz salyası, sudaki oksijen seviyesini düşürerek su altındaki canlıların ölmesine yol açıyor.

Denizlerin bir kısmı, son dönemde bu sorun ile karşı karşıya.

Neden oluyor?

Aralık ayından bu yana, özellikle Türk Boğazlar sisteminin önemli bir parçası olan Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi adaları çevresinde görülen deniz salyasında sıcaklık ve kirlilik 2 önemli faktör.

Geçtiğimiz günlerde TRT Haber'e konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Özalp, şu değerlendirmeleri yapmıştı:

"Müsilaj aslında planktonik organizmaların oluşturduğu organik yükün artışı. Çalışmalarda tam tarifine baktığımızda bu şekilde. Belirli tetikleyiciler de bu durumu daha yüksek orana taşıyor, sıcaklık ve kirlilik değişimleri gibi. Özellikle deniz ya da okyanus sularının ısınması... Küresel iklim değişimi ve su sıcaklıklarının artması sorunu, son 20 yılda en çok üzerinde araştırma yapılan konulardan biri. Akdeniz’in ısınması ve denizel biyoçeşitliliğe etkileri yönünde son yıllarda yapılmış araştırmalarda, deniz suyunun ısındığı ispatlanmıştır. Denizler ve okyanuslardaki sıcaklık artışı, planktonik organizmaların üreme yoğunluğunu artırıyor, organik madde yükü, diğer bir deyişle planktonların ürettiği salgıların oranı artıyor ve bu sebeple denizin üzerinde ya da dip bölgede müsilaj oluşumu artıyor. Müsilaj yeni bir durum değil, 1700-1800’lü yıllardan dahi çalışmalar var. Mesela Adriyatik Denizi müsilajın sıklıkla görüldüğü alanlardan birisi. Birçok referans ve kaynakta da doğal bir olay olduğu söylenmektedir. Çanakkale Boğazı’nda da belirli aralıklarla rastladığımız bir durumdu ancak denizel bentozun en önemli canlı habitatları olan mercan, sünger, tünikat gibi biyoçeşitlilik oluşturan türlerin müsilaj kaynaklı ölümleri şu an en kritik ve detaylı araştırılması gereken konulardan biri. Türk Deniz Araştırmaları Vakfının bilimsel dergisinde çıkan yayına ithafen yaptığımız çalışmada, müsilaj kaynaklı mercan ölümlerini raporladık ama daha ileri araştırmalara gereksinim olduğu bir gerçektir. Kirliliğin, müsilaj oluşumunu artırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır ama asıl sebebin, denizlerdeki sıcaklık değişimi olduğu birçok referans çalışmada rapor edilmiştir."