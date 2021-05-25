Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün sözde gizli sorumlularına operasyon: 38 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara ile Konya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün sözde gizli sorumluları oldukları belirlenen 58 şüpheliden 38'i gözaltına alındı.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıkları'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresi için çalışma başlatıldı.
Ankara'da çeşitli kamu kurum kuruluşlarında ihraç edilmiş 42 sözde 'gizli sorumlu' hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 23’ü yakalandı.
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin, TSK'daki yapılanmasında sözde "gizli sorumlu" olduğu öne sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
15 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli aranıyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ Kaçakçılık MİT Terörle Mücadele
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