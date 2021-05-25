Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir kamyonette ve Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Depo ve kamyonette yapılan aramalarda 6 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.