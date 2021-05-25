Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 6 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki bir kamyonette ve Yenibey Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.
Depo ve kamyonette yapılan aramalarda 6 milyon 400 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Son Haberler
- 11:51
- 11:25
- 11:55
- 11:02
- 11:03
Sıradaki Haber
Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz