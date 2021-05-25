Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta kene can aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta vücuduna kene yapışan 65 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kentte 100'ün üstünde kişinin kene tedavisi gördüğü belirtildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Gülbeyaz Bayındır, vücuduna yapışan keneyi hastaneye giderek çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan 65 yaşındaki Bayındır, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bulgusuna rastlanan Bayındır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
100'ün üstünde tedavi
Kentte son günlerde 100'ün üzerinde kişiye kene yapıştığı ve 15 kişinin hastanede tedavi altında olduğu duyuruldu.
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