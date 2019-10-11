Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Konya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 72 bin 431, dış hat yolcu trafiği 9 bin 850, toplam yolcu trafiği ise 82 bin 281 oldu.

2019 yılı eylül ayında Konya Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 542, dış hat uçak trafiği 94 olmak üzere, toplam uçak trafiği 636 olarak gerçekleşti, yük trafiği ise 894 ton oldu.

Konya Havalimanı, 2019 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 760 bin 380 yolcuya hizmet verdi. İlk 9 ayda uçak trafiği 5 bin 644, yük trafiği ise 7 bin 755 ton oldu.

Kaynak: AA