Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması yapıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Savunma yapan tutuksuz sanıklar, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isterken, tutuklu sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"Müvekkiliniz nerede?"

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, önceki celselerde tahliyesine karar verilen ancak sonrasında duruşmalara katılmayan eski Hakim Yüzbaşı tutuksuz sanık Özgür Tüfekci'nin avukatına, "Müvekkiliniz nerede?" diye sordu.

Tüfekci'nin avukatı, müvekkiline kendisinin de ulaşamadığını, hayatta olup olmadığını ve kaçıp kaçmadığını bilmediğini söyledi. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özgür Tüfekci'nin yurt dışında çıkışının yasaklanmasına hükmederken, bazı sanıkların haftanın belirli günleri ikametlerine en yakın karakolda imza atmaları şekildeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

Duruşma ertelendi

Savunma yapmak için ek süre isteyen sanıkların bu taleplerinin kabulüne karar veren heyet, dava dosyasındaki görüntü ve belgelerle hazırlık yapabilmeleri için bu sanıkların cezaevindeki bilgisayar kullanım saatlerinin artırılmasına hükmetti.

Aralarında eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in de bulunduğu tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 21-25 Ekim arasında Silivri'de yapılmak üzere erteledi.

Kaynak: AA