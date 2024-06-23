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Türkiye
AA 23.06.2024 14:28

Kontrolden çıkan otomobil meyve bahçesine düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak meyve bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil meyve bahçesine düştü
[Fotograf: AA]

Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde seyreden S.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyere çarpan otomobil, yolun yaklaşık 4 metre alt kısmındaki bir evin meyve bahçesine düştü.

Kontrolden çıkan otomobil meyve bahçesine düştü

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.

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