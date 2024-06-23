Kontrolden çıkan otomobil meyve bahçesine düştü

Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde seyreden S.D. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Bariyere çarpan otomobil, yolun yaklaşık 4 metre alt kısmındaki bir evin meyve bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahçe sahibi Bilal Kutlu, gazetecilere, otomobilin demir bariyere çarptığını gördüğünü ve ardından düşme sesini duyduğunu belirterek, kaza sonrası araçtan çıkmaya çalışan sürücüye yardım ettiğini anlattı.