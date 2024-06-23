Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.06.2024 14:22

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tarihin tanığı 884 mührü, 5 yıl süren çalışmayla literatürdeki yerlerini belirleyerek, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda sergilediklerini açıkladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı

Bakan Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, mühürlerin her birinin özenle hazırlandığını ve makam, müfettişlik, resmi ve şahsi mühürlerin yapıldığı dönemin izlerini taşıdığını belirterek, "Osmanlı Dönemi'nin geleneksel sanat anlayışını ve hat sanatının estetik güzelliğini yansıtan parçalar, yıllara meydan okuyarak bugünlere ulaştı." ifadesini kullandı.

Özhaseki, 884 mühür arasında bulunan Rumi 1300 tarihli bir mührün dört parçadan oluştuğunu anlattı. O dönemde bir parçası müdürde, diğer parçaları üyelerde bulunan mührün ancak dört kişinin bir araya gelmesiyle kullanılabildiğini aktaran Özhaseki, belgenin güvenilirliğini en üst düzeyde sağlayan bir mühür olarak bugüne ulaştığını vurguladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı

"Mühürlerimizin her biri, kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor"

Mühürlerle ilgili yapılan çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısındaki değişimlere de ışık tuttuğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün envanterinde bulunan, tarihin kadim tanığı mühürlerimizi beş yıl süren yoğun bir çalışmayla inceledik, literatürdeki yerlerini belirledik. Tarih boyunca devlet disiplinin ve makam iradesinin bir göstergesi olan, belgelere hukuki kimlik kazandıran 884 parça mührümüzü Ankara Server Efendi Sergi Salonunda sergiliyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün geçmişten bugüne gelen köklü bir geleneği var. Mühürlerimizin her biri, kendi hikayesiyle, ilgililerini bekliyor."

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 884 tarihi mührü literatüre kazandırdı

Bakan Özhaseki, Server Efendi Sergi Salonu'nda mühürlerin yanı sıra zabıt kayıt defterleri, tapu senetleri, tapu kütükleri, tahrir (kayıt) defterleri, haritalar ile el yazması bir Kur'an-ı Kerim'in de sergilendiğini belirtti.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da mühürlerin özelliklerinin anlatıldığı bir videoya yer verdi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki Tapu ve Kadastro
Sıradaki Haber
Otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
Klasik otomobil tutkunları buluştu
15:43
İstanbullular tatilin son gününün tadını çıkardı
15:31
Bakan Tekin: Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik
15:13
İsrail, Gazze kent merkezi ile Refah'ta yüzlerce konutun bulunduğu alanı havaya uçurdu
15:13
Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı
15:10
İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü
Kavurucu sıcaktan bunalıp geldikleri Erciyes'te sobayla ısınıyorlar
Kavurucu sıcaktan bunalıp geldikleri Erciyes'te sobayla ısınıyorlar
FOTO FOKUS
Otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu
Otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ