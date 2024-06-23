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Türkiye
AA 23.06.2024 13:38

UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sistemi'nin (UYAP) 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladıklarını açıkladı.

UYAP 54 kurumla 175 farklı entegrasyonu sağladı

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaya örnek olan UYAP ile vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

"UYAP Vatandaş, Avukat, Uzlaştırmacı, Arabulucu, Bilirkişi, Kurum ve e-Satış" portallarında hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Tunç, daha fazla güven veren ve erişilebilir adalet sistemi için çalışmaları kesintisiz sürdüreceklerinin altını çizdi.


Bakan Tunç, "Vatandaş portalı 19 milyon 984 bin kullanıcı sayısına ulaşan UYAP'ın, 54 kurumla 175 farklı entegrasyonunu sağladık." ifadesini kullandı.

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