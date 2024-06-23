Aydın'da depoda çıkan yangın 17 saat sonra söndürüldü

Ata Mahallesi Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı depoda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Depoda çok miktarda plastik ve ahşap malzemenin olmasının, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Ekipler, yangına daha etkili müdahale için çalışmalar sırasında deponun bazı duvarlarını kırdı.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile alevlerin arasında kalması nedeniyle 2. kattan aşağı atlayarak yaralanan bir itfaiye erinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın yaklaşık 17 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.

Otluk alanda çıkan yangın depoya sıçramıştı

Ata Mahallesi'nde dün otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçramıştı.

Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın dün söndürülmüştü.​​​​​​​​​​​​​​