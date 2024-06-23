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Türkiye
AA 23.06.2024 13:07

Otogarlarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Otogarlarda Kurban Bayramı tatilinin son gününde otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Otogarlarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu
[Fotograf: AA]

9 günlük bayram tatilinin ardından kente dönenler ile tatil için İstanbul'a gelenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Büyük İstanbul Otogarı, kentte yoğunluk yaşanan noktaların arasında bulunuyor.

Araçlarıyla yolcu almaya veya bırakmaya gelenler, otogarın bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Otogarlarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Otobüs şoförü Fikret Akpınar, "Bugün otogar çok yoğun. Gidiş ve gelişlerde yoğunluk var. Giriş ve çıkışlarda sorun yaşıyoruz. İnsanlar da çok fazla. Dün bu kadar fazla değildi. Şimdi iki tarafta da yoğunuluk var." dedi.

Otogarlarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu

Afyonkarahisar'da üniversite eğitimi alan ve tatilini İstanbul'da geçiren Eren Akkılıç da "Diğer bayrama kıyasla İstanbul, bu sefer daha boştu. Diğer bayram daha yoğundu. Trafiğin ve yoğunluğun az olması nedeniyle uzakta olan akrabalarımızı da daha rahat ziyaret edebildik. Şimdi otogarda tatil dönüşü nedeniyle çok yoğunluk var." diye konuştu.

Ankara

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler, dönüş yolculuğuna geçti.

AŞTİ'de vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de terminalde görev aldı.

Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken bazıları ise yakınları tarafından karşılandı.

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