Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan minibüs durakta bekleyenlere çarptı
[Fotograf: İHA]
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı. Feci kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S. kontrolünü kaybettiği aracıyla yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Sürücü A.S.'nin gözaltına alındığını kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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