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Türkiye
AA 21.02.2024 16:33

Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor

Deprem bölgesinde yapılan konutlara vatandaşlar yerleşiyor. Yaraların sarıldığı yerlerden biri olan İslahiye'deki afet konutlarına ilk depremzede aile yerleşti. Depremin ardından yaşadıkları konteynerdeki eşyaları kamyonete yüklenen aile TOKİ konutlarına ulaşmanın sevincini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutlara ilk aile yerleşti.

Değirmencik Mahallesi'nde inşa edilen ve 4 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla yapılan kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirilen 405 kalıcı konutun olduğu bölgede yaşam başlıyor.

Aynı mahallede bulunan 1 Nolu Konteyner Kent'te yaşayan Mahmut Alan, eşi Tuğba ve 3 çocuğuyla, AFAD tarafından koordine edilen kamyonete işçilerin yardımıyla eşyalarını yükledi.

Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor

Ardından komşularıyla vedalaşan aile bireyleri, kalıcı konutlardaki GK-5 blok daire 3'e gelerek ekiplerin desteğiyle eşyalarını evlerine yerleştirdi.

Mahmut Alan, aile olarak çok mutlu olduklarını ve konutlara yerleşmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor

Evi çok beğendiğini ifade eden Alan, "Çok mutluyum. Ev de çok hoşumuza gitti. En çok hoşuma giden yanı, engelli bir kızım var, fizik tedavi görüyor. Hareket edemiyordu konteynerde. Geniş bir yerde yaşamını sürdürecek. Ondan dolayı çok mutluyum. Eşim ve çocuklarımla güzel bir yaşam sürdüreceğiz burada. Konteynerde de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devletimiz bize sıcak bir ortamda baktı. Allah razı olsun hepsinden." dedi.

Annesi Ayşe Alan da oğluna yardım etmek için geldiğini belirterek, "Her şey çok güzel. Ancak bu kadar olurdu. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Çok güzel yapılmış. Depremden beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep elini uzattı. Çok şükür buna. Allah onu başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Konteynerde yaşayan depremzede aile TOKİ konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor

AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ise depremzede aileleri kalıcı konutlara yerleştirmenin gururu içinde olduklarını dile getirdi.

Konutları etaplar halinde teslim ettiklerini anlatan Coşkun, "İlimizde yapımı tamamlanan evlerin kurayla hak sahipleri belirlendi. Etaplar halinde afetzedelere konutları teslim etmek için bir gün önceden telefonla ulaşıyoruz. İnşallah şu an içerisinde bulunduğumuz 405 konutluk alanın tamamında yaşam başlayacak." diye konuştu.

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