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Türkiye
AA 21.02.2024 15:35

Kağıt havlu balyalarının arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Kağıt havlu balyalarının arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Arabacı Mahallesi mevkisinde bir tırı durdurdu.

Dorsede yapılan aramada, 20 kağıt havlu balyası içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.O. (42) hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan araştırma sonucu, düzensiz göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.

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