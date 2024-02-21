Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.02.2024 15:21

Sokak kedilerinin üzerine asit döken sanığa 7,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda kediye kezzap ve asit dökerek işkence ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sokak kedilerinin üzerine asit döken sanığa 7,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Özdemir ve avukatı katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatlarının katıldığı duruşmayı çok sayıda hayvansever de izledi.

Beyanda bulunan avukatlar, sanık Özdemir'in üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı okudu.

İşkence görüntüleri var

Mütalaada, sanık Özdemir'in 17 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında farklı zamanlarda aldığı yakıcı sülfirik asidi sokak kedilerinin üzerine döktüğü ve bu anların kamera görüntüleriyle de tespit edildiği belirtildi.

Zincirleme şekilde, "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçunun işlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bu suçtan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ek savunmasının alınması amacıyla sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hayvan Hakları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Masum hayvanlara işkence eden kişilerin, insanlara da zarar verme potansiyeli taşıdığını savunan Kara, Hayvanları Koruma Kanunu'na caydırıcı cezalar eklenmesini istediklerini de dile getirdi.

Olayın geçmişi

Bir kişinin Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü yönünde ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Murat Özdemir'i 7 Ağustos 2023'te gözaltına almıştı.

Emniyette 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında, 91 bin 80 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan Murat Özdemir, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bu şüphelinin "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul ederek yargılama başlatan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanığı ilk duruşmada tahliye etmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Balıklı Rum Hastanesi'nde restorasyon tamamlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Turgut Altınok: Başkenti bir dantel gibi oya gibi işleyeceğiz
15:54
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
15:50
CHP Genel Başkanı Özel aday tanıtımı için Antalya'da
15:35
Kağıt havlu balyalarının arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı
15:38
Kurum: 'Kent uzlaşısı' kavramı ile yaptıkları kirli ittifaka kılıf uyduruyorlar
15:28
Hamas: Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını durdurması Gazze'nin kuzeyindeki acıları büyütecek
Komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
Komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ