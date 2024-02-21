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Türkiye
AA 21.02.2024 14:52

Ev sahibinin kira beyannamesine kiracılardan dijital doğrulama dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı "Dijital Vergi Dairesi"nden "Kira Bildirim Formu" yayımlayarak kiracıların beyanlarını toplamaya başlarken gözler 1 Mart'tan itibaren beyanname vermeye başlayacak ev sahiplerine odaklandı. Düşük kira bedeli gösterenler ve yanlış beyanda bulunanları ortaya çıkaracak uygulamayla vergi kaçağının önlenmesi amaçlanıyor.

Ev sahibinin kira beyannamesine kiracılardan dijital doğrulama dönemi

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında atılan adımlara kirayla ilgili uygulama da eklendi.

Bu kapsamda GİB, Dijital Vergi Dairesinden kiracılara yönelik "Kira Bildirim Formu" yayınladı. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesine abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyor. e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırma imkanı oluşacak. Böylece düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılmış olacak. Bu adımın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir işlev görmesi bekleniyor.

Emlakçılar da yakından takip ediyor

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, GİB'in uygulamasını değerlendirirken, vergi dairesi müdürlüklerindeki personelin uzun süredir sahaya çıkarak kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini ve burada kiralara ilişkin sorular yönelttiğini söyledi. Akçam, "'Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor." dedi.

Vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden "Kira Bildirim Formu" alanından da bu soruları yanıtlayabilmesine imkan sağlandığına işaret eden Akçam, ev sahiplerinin beyanlarının kiracıların verdiği bilgilerle karşılaştırıldığını dile getirdi. Akçam, bu süreçte bilgilerin tutmaması durumunda cezai müeyyide uygulanacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Her yıl ev sahiplerinin kira beyannamesi verme zorunluluğu var. Düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanların sayısı oldukça fazla. Bunun tespiti için güzel bir çalışma."

Kira beyannamesi verme süreci 1 Mart'ta başlayacak

Akçam, beyanname verme sürecinin yaklaştığını hatırlatarak ev sahiplerine de şu uyarılarda bulundu:

"Kira beyannameleri, 1 Mart'tan itibaren verilmeye başlanıyor. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Eğer portal üzerinden sıkıntı yaşanırsa mali müşavirden, muhasebeciden de destek alabilirler. Vatandaş kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra vergisini ödedikten sonra korkulacak bir ortam yok. Kira vergisinde belli istisnai durumlar da var. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor. "

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