Kına gecesinde damat ile bir çocuğu yaralayan sanığa 26 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık S.A. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 Eylül 2023'te damat A.E'nin, F.A. ile merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda kına gecesi merasimi olduğu, sanık S.A'nın gelin F.A'nın amcasının torunu olduğu belirtildi.

Sanığın, yaklaşık 3 yıl önce evlenmek amacıyla F.A'yı ailesinden istediği ancak ailenin rıza göstermemesi nedeniyle evliliğin gerçekleşmediği kaydedilen iddianamede, sanığın olay tarihinden 1 ay önce F.A'nın müşteki A.E. ile evleneceğini öğrenmesi üzerine bu evliliğe engel olmak amacıyla plan yaptığı, olay tarihinde yaşadığı köyden kent merkezine tek başına gelerek düğün salonunda beklediği anlatıldı.

Sanığın, müşteki A.E. ve F.A'nın düğün salonuna geldikleri esnada belinden çıkardığı tabancayla damada karşı öldürmek amacıyla yakın mesafeden 5 el ateş ettiği vurgulanan iddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi.

"Sanığın öldürme amacıyla hareket ettiği değerlendirilmiştir"

Sanık S.A'nın, müşteki A.E'yi öldürmek amacıyla ateş ettiği esnada kurşunlardan birinin mağdur E.K'ye isabet ettiği ifade edilen iddianamede, yaralı çocuğun basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şu tespitlerde bulunuldu.

"Her ne kadar şüpheli ifadesinde amacının müştekiyi öldürmek olmadığını ve düğünü bozmak olduğunu belirtse de kullanılan tabancanın öldürmeye elverişli ateşli silah olması, yakın mesafeden 5 el ateş etmesiyle, müşteki A.E'nin hayati tehlike geçirmesine neden olmuştur. Müştekinin, F.A. ile evlenecek olması nedeniyle şüphelinin kendisine husumet duyması dikkate alındığında, sanığın öldürme amacıyla hareket ettiği değerlendirilmiştir.

Şüpheli olaydan bir ay önce F.A'nın müşteki ile evleneceğini öğrenmesi üzerine evliliği istemediği için engel olmak amacıyla planlı şekilde ve tasarlayarak hareket ettiği için eyleminin 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır. Sanığın düğün salonunda ve kalabalık bir ortamda ateş ettiği, kurşunların bir kısmının başkasına isabet edebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ederek, müşteki E.K'ye yönelik ise 'olası kastla kasten yaralama' suçunu işlemiştir. Olayda kullandığı tabancanın da yasak niteliğe haiz olduğu tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık S.A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "olası kastla kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 15 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda 5 Eylül 2023'te damat A.E, gelinle salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğramış, saldırıda damat ile seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralanmıştı.

Ağır yaralanan damat yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, polis ekiplerince yakalanan S.A. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Saldırıda yaralanan damat A.E. (20), tedavisinin ardından F.A. ile 1 Ekim 2023'te Batman'da düzenlenen törenle evlenmişti.