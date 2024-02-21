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Türkiye
İHA 21.02.2024 10:10

İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp devrildi

Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde sabaha karşı bir kamyon, otomobillerin bile geçmekte zorlandığı dar sokaklarda dolaşmaya başladı.

Kamyon bir sokaktan yokuş aşağıya indiği esnada yaklaşık 10 araca çarparak hasar verirken, bir de yol kenarındaki aydınlatma direğini devrildi.

Kamyon sürücüsü ardından hızla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

1 milyona yakın hasar tespit edildi

Olayın ardından sabah işlerine gitmek için araçlarına yönelenler büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Toplam 10 araçta 1 milyon liraya yakın hasar olduğu anlaşıldı. Kamyonun plakasız tespit edildiği sürücünün halen kayıp olduğu öğrenildi.

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