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Türkiye
AA 21.02.2024 07:38

Beylikdüzü'nde 3 yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Beylikdüzü'nde otomobiliyle kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan sürücü tutuklandı.

Beylikdüzü'nde 3 yayaya çarpan sürücü tutuklandı

D-100 kara yolu yan yol Avcılar istikametinde dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yüksek hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz'a çarpmıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, sürücü A.S.K. gözaltına alınmıştı.

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