Antalya'da okulda yangın: 3 sınıf zarar gördü

Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü. Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarşı Mahallesi'ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

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