Türkiye
Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında 8 gözaltı23 Eylül 2019 Pazartesi 21:28 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:27
Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"na ait soruları önceden terör örgütünden temin ederek sınava girdikleri belirlenen Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'daki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA