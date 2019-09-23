Yeraltı sularının hızla çekildiği arazilerde ortaya çıkan obruklar, çiftçilerin korkulu rüyası...

Konya'nın Karapınar ilçesi de obruk oluşumunun sıkça meydana geldiği bölgelerden biri.

İrili ufaklı obruklar sadece çiftçileri değil, yöre halkını da tedirgin ediyor. Ama obruklar artık kabus olmaktan çıkıyor.

Uydudan obruk takibi

Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Obruk Araştırma Uygulama ve İzleme Merkezi kurulacak. Merkezdeki çalışmalarla mevcut obruklar uydudan izlenecek, riskli alanlar belirlenecek.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Mevcut obrukların oluştuğu yerlerin pek çoğunu biliyoruz zaten ancak uydu görüntüleriyle, drone hareketleriyle yükseklik değişimlerini tespit edip aradaki farktan yola çıkarak çöküntü başlamış mı bunları tespit etmek mümkün." dedi.

'Obruk oluşmadan uyarma şansımız olacak'

Riskli bölgelere yerleştirilecek sensörlerle, erken uyarı sistemi harekete geçecek.

Bu sayede obruk oluşmadan tedbir alınabilecek.

Prof. Dr. Arık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"20 cm 50 cm boyutunda hafif çöküntülerle başlayan obruklar aradan birkaç ay ya da birkaç yıl geçtikten sonra ani çökmeyle daha derin çukurlar oluşturabiliyor. Oluşacak olan obrukları, önceden insanları uyarmak şansımız olacak."

Yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan merkezin dünyada pek çok örneği bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber