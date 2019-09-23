Türkiye

Emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:41 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:45

Marmaris'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.