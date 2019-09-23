Emniyet kemeri takmayanlara ceza yerine simülasyon23 Eylül 2019 Pazartesi 17:41 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:45
Marmaris'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde, emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğünce ilçeye, İzmir Emniyet Müdürlüğünden, kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı götürüldü.
Trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon Caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, emniyet kemeri denetimi yaptı.
Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesilmedi, sürücüler otomobillerinden indirilip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi.
"Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını canlı olarak gördüm"
Simülasyon aracına bindirilenlerden inşaat ustası Ahmet Aydın, "Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı" dedi.
Emniyet yetkilileri ise trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.
Kaynak: DHA